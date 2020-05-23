Врач Динамо объяснил большое количество травм – в лазарете сразу шесть игроков

Врач первой команды Динамо Андрей Шморгун оценил состояние игроков, которые из-за повреждений пропустили спарринг против Руха.

"У Йосипа Пиварича повреждена икроножная мышца. Он травмировался две с половиной недели назад, еще неделю он будет работать индивидуально, после чего вернется в общую группу. У Мохаммеда Кадири обострилась старая травма. Мы его приберегли в матче с Рухом, он пропустит несколько дней.

У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу у него заклинило шею. Поэтому он пропустил матч. Виктор Цыганков проходит лечение после повреждения передней поверхности бедра. Еще неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Виктор уже приступил к беговой работе.

Попов оценил готовность Динамо к битве с Шахтером – киевляне могут провести еще несколько спаррингов

У Николая Шапаренко мышечное повреждение задней поверхности бедра. Еще неделю он будет работать индивидуально, но он уже приступил к беговой работе, готовится к возвращению в группу. У Никиты Бурды воспаление коленного сустава, однако он тоже вскоре вернется к тренировкам. Что касается Ибрагима Каргбо – он уже восстановился после травмы, полученной на сборах, и участвует в тренировках.

Возможно, какие-то изменения в тренировочном процессе игроков, по сравнению с обычным, имели место. Хотя, как правило, подобное часто бывает на предсезонных сборах, когда активизируется работа, и могут проявляться как обострение старых травм, так и новые мышечные повреждения. Возможно, повреждения связанные с началом тренировок в общей группе, игровых серий.

Динамо – Рух – видеообзор матча

Частичный карантинный режим пока продолжается. На поле игроки тренируются без ограничений. Однако по-прежнему не проводятся восстановительные процедуры, та же сауна закрыта. Хотя тренажерный зал в ограниченном доступе мы открыли. Там одновременно находятся не более 3-5 человек, к тому же, в зале мы регулярно проводим проветривания, дезинфекции. Надеюсь, что вскоре мы вернемся к обычной, нормальной работе", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

Динамо – Рух: чемпиона мира наказывают, (не)приятный сюрприз, слабая игра с клубом Первой лиги, 3 динамовца без замен