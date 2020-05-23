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Врач Динамо объяснил большое количество травм – в лазарете сразу шесть игроков

18:13 122 Читати українською
Врач Динамо объяснил большое количество травм – в лазарете сразу шесть игроков
Шабанов, Цыганков и Бурда / Сайт Динамо

Врач первой команды Динамо Андрей Шморгун оценил состояние игроков, которые из-за повреждений пропустили спарринг против Руха.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
0
0 : 0
0
Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

"У Йосипа Пиварича повреждена икроножная мышца. Он травмировался две с половиной недели назад, еще неделю он будет работать индивидуально, после чего вернется в общую группу. У Мохаммеда Кадири обострилась старая травма. Мы его приберегли в матче с Рухом, он пропустит несколько дней.

У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу у него заклинило шею. Поэтому он пропустил матч. Виктор Цыганков проходит лечение после повреждения передней поверхности бедра. Еще неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Виктор уже приступил к беговой работе.

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У Николая Шапаренко мышечное повреждение задней поверхности бедра. Еще неделю он будет работать индивидуально, но он уже приступил к беговой работе, готовится к возвращению в группу. У Никиты Бурды воспаление коленного сустава, однако он тоже вскоре вернется к тренировкам. Что касается Ибрагима Каргбо – он уже восстановился после травмы, полученной на сборах, и участвует в тренировках.

Возможно, какие-то изменения в тренировочном процессе игроков, по сравнению с обычным, имели место. Хотя, как правило, подобное часто бывает на предсезонных сборах, когда активизируется работа, и могут проявляться как обострение старых травм, так и новые мышечные повреждения. Возможно, повреждения связанные с началом тренировок в общей группе, игровых серий.

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Частичный карантинный режим пока продолжается. На поле игроки тренируются без ограничений. Однако по-прежнему не проводятся восстановительные процедуры, та же сауна закрыта. Хотя тренажерный зал в ограниченном доступе мы открыли. Там одновременно находятся не более 3-5 человек, к тому же, в зале мы регулярно проводим проветривания, дезинфекции. Надеюсь, что вскоре мы вернемся к обычной, нормальной работе", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Рух Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо Йосип Пиварич Йосип Пиварич Виктор Цыганков Виктор Цыганков Никита Бурда Никита Бурда Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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