Лікар Динамо пояснив велику кількість травм – у лазареті відразу шість гравців

Лікар першої команди Динамо Андрій Шморгун оцінив стан гравців, які через пошкоджень пропустили спаринг проти Руха.

"У Йосіпа Піваріча пошкоджений литковий м'яз. Він травмувався два з половиною тижні тому, ще тиждень він буде працювати індивідуально, після чого повернеться до загальної групи. У Мохаммеда Кадірі загострилася стара травма. Ми його приберегли у матчі з Рухом, він пропустить кілька днів.

У Георгія Цітаішвілі шийний міозит. Після удару головою по м'ячу в нього заклинило шию. Тому він пропустив матч. Віктор Циганков проходить лікування після пошкодження передньої поверхні стегна. Ще тиждень він буде займатися за індивідуальною програмою. Віктор вже приступив до бігової роботи.

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У Миколи Шапаренка м'язове пошкодження задньої поверхні стегна. Ще тиждень він буде працювати індивідуально, але він вже приступив до бігової роботи, готується до повернення в групу. У Микити Бурди запалення колінного суглобу, проте він теж невдовзі повернеться до тренувань. Що стосується Ібрагіма Каргбо – він вже відновився після травми, отриманої на зборах, і бере участь у тренуваннях.

Можливо, якісь зміни у тренувальному процесі гравців, у порівнянні зі звичайним, мали місце. Хоча, як правило, подібне часто буває на передсезонних зборах, коли активізується робота, і можуть проявлятися як загострення старих травм, так і нові м'язові ушкодження. Можливо, ушкодження пов'язані з початком тренувань у загальній групі, ігрових серій.

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Частковий карантинний режим поки триває. На полі гравці тренуються без обмежень. Проте як і раніше не проводяться відновлювальні процедури, та ж сауна закрита. Хоча тренажерний зал в обмеженому доступі ми відкрили. Там одночасно перебувають не більше 3-5 осіб, до того ж, у залі ми регулярно проводимо провітрювання, дезінфекцію. Сподіваюся, що невдовзі ми повернемося до звичайної, нормальної роботи.", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

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