toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Товарищеские матчи
ДИНАМО КИЕВ - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Рух – видеообзор матча

18:55 56 Читати українською
Динамо – Рух – видеообзор матча
Динамо – Рух – видеообзор матча

Динамо не справилось с Рухом в контрольной игре. Смотрите видео главных моментов матча Динамо – Рух.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
0
0 : 0
0
Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

Киевляне больше владели мячом на протяжении тайма, а Рух отвечал острыми контратаками. Хавбек гостей Бойчук даже мог открыть счет, однако пробил мимо ворот после выхода с Бущаном один на один. У Динамо Русин имел прекрасную возможность благодаря ошибке Мысака – вратарь львовян успел броситься в ноги сопернику.

Динамо не смогло переиграть Рух в первом матче за 2 месяца – парад ошибок и подарков

Второй тайм проходил по схожему сценарию, не слишком влияли на игру и многочисленные замены в составе обеих команд. Лучший момент – мощный выстрел Де Пены в стойку ворот Руха на 64 минуте. После этого темп матча упал окончательно, а о голах даже не шла речь – 0:0.

blog_ava
Цыганков имел шанс сменить Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркису готовы были платить солидную сумму
11:41
668
Теги
Динамо Киев - Рух Динамо Киев Динамо Киев Рух Рух Видеоновости Товарищеские матчи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
54
мин
Герта
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук