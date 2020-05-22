Динамо – Рух – видеообзор матча

Динамо не справилось с Рухом в контрольной игре. Смотрите видео главных моментов матча Динамо – Рух.

Киевляне больше владели мячом на протяжении тайма, а Рух отвечал острыми контратаками. Хавбек гостей Бойчук даже мог открыть счет, однако пробил мимо ворот после выхода с Бущаном один на один. У Динамо Русин имел прекрасную возможность благодаря ошибке Мысака – вратарь львовян успел броситься в ноги сопернику.

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Второй тайм проходил по схожему сценарию, не слишком влияли на игру и многочисленные замены в составе обеих команд. Лучший момент – мощный выстрел Де Пены в стойку ворот Руха на 64 минуте. После этого темп матча упал окончательно, а о голах даже не шла речь – 0:0.