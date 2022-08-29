Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко натякнув, що ще не скоро повернеться на футбольне поле.

"Дякую всім за підтримку – завдяки всім вашим словам мені стає легше. Попереду багато роботи-відновлення.

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Я постараюся якнайшвидше впоратися з цією місією і повернутися ще сильнішим.

Найголовніше – хочу привітати всіх із перемогою в такий особливий день. З Днем ​​шахтаря. Донецьк. Слава Україні", – написав Корнієнко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Віктор вийшов на заміну у другому таймі та вже за декілька хвилин зіткнувся з Дмитром Хомченовським – від його криків здригнувся весь стадіон. Лікарі довго чаклували над Корнієнком, а згодом вивезли його з поля на спеціальному реанімобілі. Судячи з епізоду, у Корнієнка травма коліна. Термін та серйозність пошкодження будуть визначенні згодом.

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