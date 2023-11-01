Виступи українських команд в елітному дивізіоні, а також у Першій та Другій лігах і надалі проходитимуть за порожніх трибун.

Суперництво в чемпіонатах під егідою УПЛ та ПФЛ з футболу найближчим часом пройде без глядачів, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, хоча вже були звернення зацікавлених організацій до профільного Міністерства з проханням визначитися, скільки уболівальників під час воєнного стану можуть бути присутні на календарному поєдинку у випадку гарантії безпеки, ніхто з функціонерів вирішив не брати на себе відповідальність. Наразі це питання закрито і обговорюватися найближчим часом вже не буде.

Нагадаємо, деякі клуби, попри заборону, дозволяють невеликим групам уболівальників відвідувати календарні поєдинки. Їх не зупиняють навіть серйозні штрафи. Раніше цим найбільше грішив рівненський Верес.

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