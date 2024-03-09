Арсенал переграв Брентфорд (2:1) у 28 турі АПЛ. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Захисник Олександр Зінченко потрапив до заявки на гру проти Брентфорда, утім, залишився в запасі. Арсенал на 19-й хвилині повів у рахунку завдяки голу Райса. Все змарнував голкіпер "канонірів" Ремсдейл. Здавалося, у простій ситуації воротар завозився з м'ячем, а Вісса скористався можливістю переграти опонента.

Арсенал переміг Брентфорд у важкому матчі з ляпами Ремсдейла – Зінченко повернувся й зіграв 20 хвилин проти Ярмолюка

У другому таймі Артета вирішив дати ігровий час Зінченку. Українець з'явився на полі на 79 хвилині. Перемогу Арсеналу здобув Кай Хаверц, забивши незадовго до кінця основного часу. Варто зауважити, що Єгор Ярмолюк теж взяв участь у грі. Півзахисник вийшов на поле на 78 хвилині.

"Каноніри" наразі перебувають на першій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 64 балами. Але Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграють завтра. Брентфорд розташувався на 15 місці з 26 очками.