Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в конце сезона не будет иметь, чем кичиться в соцсетях.

Поражение от Эвертона означает, что Манчестер Юнайтед утратил даже математические шансы побороться за чемпионство. За семь туров до конца сезона отставание до лидера составляет 22 очка. Миколенко и Ко фактически задекларировали провальный сезон для Роналду.

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Дело в том, что португалец впервые за 12 лет завершит кампанию без единого выигранного титула. В последний раз такое случилось в дебютной кампании Криштиану на Сантьягу Бернабеу, тогда Реалом руководил Мануэль Пеллегрини. Дальше каждый год Роналду выигрывал хотя бы один трофей. Теперь серия снова прервется.

Отметим, что сейчас Ман Юнайтед лишь седьмой в турнирной таблице АПЛ, из Лиги чемпионов вылетел в первом же раунде плей-офф, Кубок Лиги для манкунианцев завершился в 1/16 финала поражением против Вест Хэма, из Кубка Англии команду уже Ральфа Рангника также в 1/16 выбил скромный Миддлсбро.

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