Украина, Первая лига, 2-й этап, 8-й тур

Чемпионская группа

ФСК Мариуполь – Карпаты – 1:2

Голы: Савин, 74 – Клименко, 10, Тлумак, 89

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В субботу, 11 мая, Карпаты в рамках 8-го тура Чемпионской группы в Борисполе встречались с ФСК Мариуполь. Для команды Маркевича этот поединок стал уже третьим выездным подряд. "Зелено-белые" после ничьей в прошлом туре с Викторией (0:0) позволили Ингульцу опередить себя в турнирной таблице, поэтому в борьбе за золото Первой лиги должны были обязательно брать три очка.

Первый опасный момент Карпаты создали на 6-й минуте – Пидлепенец головой замыкал навес со штрафного, но пробил мимо ворот.

Хозяева в следующей же атаке могли наказывать львовян – Кожухарь вышел далеко из ворот на перехват, отбил мяч перед собой, но на добивании в пустые ворота Плакса сыграл крайне неудачно. Мариупольцы не отсиживались в защите и создавали опасные моменты, но на 10-й минуте пропустили контратаку, которая завершилась голом в их ворота – Пидлепенец из-под защитника прострелил из правого фланга во вратарскую и Клименко в касание замкнул мимо кипера.

"Львы" на кураже побежали забивать второй гол и вот уже Чачуа с разворота опасно стрелял по воротам, но от защитника мяч вышел ну угловой. Навес со стандарта принимал Невес, однако как следует не попал по мячу и сфера от его пятки прилетела прямо в руки Каравашенко. Вскоре Игор пытался попасть под перекладину из-за пределов штрафной, но мяч прошел над воротами.

В середине тайма Пласка решил с лету пробить под левую стойку – не хватило считанных сантиметров. Он же закручивал с левого фланга на дальнюю штангу и Савину не хватило геометрии, чтобы замкнуть.

После перерыва ФСК Мариуполь добавил и в одной из очередных атак смог сравнять – Савин со штрафного попал под перекладину. Хозяева зажали Карпаты у своих ворот, пытаясь забить растерянному сопернику во второй раз. Однако "львы" выстояли и на последней минуте матча сумели вырвать победу – Чачуа прострелил в центр на Демченко, а тот вместо того чтобы пробить, отдал направо на Тлумака – Юрий с острого угла прошил голкипера мариупольцев.

Победа принесла Карпатам 64 очка и позволила единолично возглавить турнирную таблицу Чемпионской группы, ФСК Мариуполь с 35-ю пунктами девятый.

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