Поразка від Евертона означає, що Манчестер Юнайтед втратив навіть математичні шанси поборотися за чемпіонство. За сім турів до кінця сезону відставання до лідера становить 22 очки. Миколенко і Ко фактично задекларували провальний сезон для Роналду.

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Річ у тім, що португалець вперше за 12 років завершить кампанію без жодного виграного титулу. Востаннє таке трапилося у дебютній кампанії Кріштіану на Сантьягу Бернабеу, тоді Реалом керував Мануель Пеллегріні. Далі кожного року Роналду вигравав бодай один трофей. Тепер серія знову перерветься.

Зауважимо, що наразі Ман Юнайтед лише сьомий у турнірній таблиці АПЛ, з Ліги чемпіонів вилетів у першому ж раунді плей-офф, Кубок Ліги для манкуніанців завершився в 1/16 фіналу поразкою проти Вест Хема, з Кубка Англії команду вже Ральфа Рангніка також в 1/16 вибив скромний Мідлсбро.

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