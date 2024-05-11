Последним клубом 36-летнего игрока был Атлетико Паранаэнсе, который он покинул в январе 2023 года после завершения его соглашения. Более года Марлос находился без команды.

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О том, что экс-полузащитник Шахтера закончил карьеру сообщает авторитетный портал Transfermarkt. Отмечается, что натурализованный бразилец повесил бутсы на гвоздь с первого мая.

Марлос переехал в украинский чемпионат в 2012 году, присоединившись к Металлисту, а затем перешел в состав Шахтера. За "горняков" полузащитник отыграл в 287 матчах, в которых забил 74 гола и отдал 65 ассистов.

В 2017 году Марлос дебютировал за национальную сборную Украины, за которую сыграл 26 матчей и отметился одним забитым мячом.

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