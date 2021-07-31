Первые минуты команды провели в "разведке", но через несколько мгновений до перерыва обменялись острыми моментами. В частности, забить мог Евгений Селезнев, который сыграл первый официальный матч за более чем полгода.

Минай на последних минутах вырвал сенсационную победу над Александрией

Во второй 45-минутке Даниил Кучер и Олег Билык поочередно спасали свои коллективы, но все же на ноль не отстоял кипер Александрии. Олег пропустил уже на последних секундах основного времени от Вишневского.

1:0 – команда Василия Кобина набирает первые зачетные баллы после официального возвращения в украинскую элиту.