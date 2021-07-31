Минай, несмотря на вылет из УПЛ по итогам предыдущего сезона, вернулся в элиту уже через два месяца, заняв место Олимпика. Правда, еще три недели назад на контракте у "лис" находилось всего 6 футболистов, а за время летних сборов Василий Кобин получил еще 18 – причем часть исполнителей пришла буквально на днях. Соответственно, никто не понимал, что ожидать от закарпатцев в дебютном матче в новом чемпионате.

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Хозяева вышли в схеме 5-3-2 (в 3-5-2 эта модель превращалась редко) с Селезневым и Белоногом на острие атаки. Позиции латералей закрыли Кныш и Багайоко, центральную зону закрыли Хахлев, Кулиев и Петрусенко, а на позициях центрбэка вышли Лиховидько, Векляк, и Горин. В воротах расположился Кучер.

Александрия выступала фаворитом пары, ведь неделю назад команда Юрия Гуры победила Зарю. Футбол "желто-черных" выглядел целостно, быстро и смело – этого должно было быть достаточно для победы над собранным на скорую руку Минаем. Главный тренер гостей даже не стал проводить серьезной ротации состава, ограничившись заменой Одарюка на Шастала.

Первые 30 минут встречи оказались очень тяжелыми для просмотра. Коллективы допускали большое количество мелких ошибок и вообще не поднимали скоростей, но беспощадно били друг друга по ногам – до перерыва они наиграли на четыре желтых карточки (три из них получили футболисты гостей). Ярких моментов не возникало – за этот период можно вспомнить только подачу на голову Билоногу с очень неточным ударом и слабый дальний выстрел Ковальца с дистанции (в руки Кучера). В общем, Минай начал матч активнее и интереснее Александрии, неплохо открывая зоны в центре и даже комбинируя перед штрафной.

Веселее стало в последней трети первого тайма. Минай стал смелее лезть вперед, едва не открыв счет на 29-й минуте – это Кныш пробил со стандарта мимо ближней девятки. Александрия ответила на 41-й прорывом Бабогло и ударом метров с 20-ти в левый верхний угол. Кучер парировал, а закарпатцы сразу же огрызнулись выстрелом Билонога с рикошетом от защитника – мяч пролетел над крестовиной! Лучшую же возможность открыть счет до перерыва имел Царь-Селезнев, который после подачи с углового решился на удар удар через себя в падении! Быть бы голу, если бы Билык не спас.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Селезнев и в перерыве стал MVP, перекинувшись крепкими словами с Бабогло и Ковальцом – нападающему "лис" не понравилась жесткая игра гостей и чрезвычайно грубый фол против себя. Виталий Романов показал желтую карточку уже в подтрибунке. Евгений перед вторым таймом на всю страну спросил арбитра, почему ломать ноги можно, а за разговоры ему дают предупреждение – Василий Кобин же поддержал форварда, спросив, почему за разговоры не дали карточку Ковальцу.

Юрий Гура, в свою очередь, провел двойную замену, бросив на второй тайм Одарюка и Спинелли. Последний уже через минуту после возобновления игры создал опасный момент, ворвавшись на правый край штрафной и пробил в дальний угол – впрочем, аргентинцу немного не хватило точности. Минай сразу же ответил врыванием Билонога на левый край с выстрелом, который накрыл Бабогло, а на 51-й минуте вывести хозяев вперед мог Горин – Олег пробил со стандарта, но Билык парировал.

Спинелли уже на 55-й провел второй свой момент, обыгравшись в стеночку с Ковальцом и нанеся удар метров с 22-х. Эта попытка оказалась слабой. На 56-й Клаудио попытался пробить в падении после классного прострела Цурикова, но немного не успел к мячу – а вот Селезнев на 57-й все успел. Он открылся на ближней штанге под подачу от Багайоко и замкнул головой метров с пяти, запустив сферу над перекладиной!

До 65-й минуты команды обменялись неточными ударами в исполнении свежего Гончара (пробил значительно выше ворот с острого угла) и Третьякова (очень неточно выстрелил с дистанции), после чего пошли замены. Василий Кобин снял с игры Селезнева и Хахлева, выпустив Ахмедзаде и Месхи, а Юрий Гура бросил в бой Дрышлюка и Кожушко. Замены немного сбили темп, поэтому до 80-х минут болельщики увидели всего один момент. Но какой! Одарюк принял отскок в центре штрафной, перебросил мяч через себя и вторым касанием пробил в правый нижний угол – Кучер парировал!

Василий Кобин пытался вырвать победу, выпустив на эндшпиль встречи Байдала и Вишневского (Белоног и Кулиев пошли отдыхать). Юрий Гура ответил взаимностью, заменив Ковальца на Новикова (высокого форварда). Решение тренерского штаба закарпатцев долгое время не приносило успеха – Минай старался, но ничего интереснее серии подач создать не удалось. Александрия же имела шикарную возможность забить на 88-й минуте, когда Новиков мощно выстрелил с правого края штрафной. Кучер парировал перед собой и только в последний момент накрыл мяч, который готов был добить Спинелли.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Атака Миная через правый фланг на 90-й минуте завершилась подачей от Гончара и мощным ударом Байдала с разворота. Билык парировал, однако Багайоко дали принять мяч на левом фланге. Оттуда последовал навес, который неудачно выбил Дубра – Вишневский же, опередив Билыка, расстрелял ворота метров с трех! 1:0!

Этот гол оказался победным. Минай сенсационно набирает три очка уже в первом матче после возвращения в элиту.

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