Перші хвилини команди провели у "розвідці", але за кілька миттєвостей до перерви обмінялись гострими моментами. Зокрема, забити міг Євген Селезньов, який зіграв перший офіційний матч за понад півроку.

Минай на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Олександрією

У другій 45-хвилинці Данило Кучер і Олег Білик по черзі рятували свої колективи, але все ж на нуль не відстояв кіпер Олександрії. Олег пропустив вже на останніх секундах основного часу від Вишневського.

1:0 – команда Василя Кобіна набирає перші залікові бали після офіційного повернення в українську еліту.