Эмили Русо – один из претендентов на пост главы каталонского клуба – ошеломил амбициозным заявлением.

Эмили Русо, который несколько лет был вице-президентом "сине-гранатовых" в эпоху правления Жозепа-Марии Бартомеу, стремится стать первым человеком в клубе. Как известно, выборы президента Барселоны запланированы на январь 2021 года.

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Традиционно все кандидаты начали разбрасываться предвыборными обещаниями. Пока что Русо превзошел всех – 54-летний функционер уверяет, что вернет Неймара, который летом 2017-го покинул Барсу и перебрался в ПСЖ. Также Русо обещает назначить "одного из лучших тренеров в мире", пригласить нового спортивного директора и подписать топ-партнера в атаку для Лионеля Месси.

Еще одна его идея – переименование Камп Ноу. В случае своей победы Руссо планирует провести референдум и назвать домашнюю арену Камп Ноу Лео Месси, сообщает AS.

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