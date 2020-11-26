Емілі Русо, який кілька років був віце-президентом "синьо-гранатових" в епоху правління Жозепа-Марії Бартомеу, прагне стати першою людиною в клубі. Як відомо, вибори президента Барселони заплановані на січень 2021 року.

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Традиційно всі кандидати почали розкидатися передвиборчими обіцянками. Наразі Русо перевершив усіх – 54-річний функціонер запевняє, що поверне Неймара, який влітку 2017-го покинув Барсу та перебрався в ПСЖ. Також Русо обіцяє призначити "одного із найкращих тренерів у світі", запросити нового спортивного директора та підписати топ-партнера в атаку для Ліонеля Мессі.

Ще одна його ідея – перейменування Камп Ноу. У випадку своєї перемоги Русо планує провести референдум та назвати домашню арену Камп Ноу Лео Мессі, повідомляє AS.

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