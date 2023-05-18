Барселона хочет вернуть аргентинца этим летом, но они не смогут полагаться на деньги, чтобы убедить его. Однако у "блаугранас" есть конкурент, который может позволить себе потратить любую сумму, чтобы привлечь Месси.

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По словам Хауме Руреса, который возглавляет Mediapro и владеет правами на трансляцию Ла Лиги, Барселона делает все, чтобы вернуть Месси, но конкурировать с Саудовской Аравией просто не имеет финансовой возможности. Бизнесмен утверждает, что сауды предложили Лео 500 миллионов евро за один сезон. Это невероятная сумма, которую до сих пор не платили ни одному игроку.

Для контекста считается, что Барселона предлагает где-то около 14 миллионов евро в год, что в 35 раз меньше, чем Месси зарабатывал бы на Ближнем Востоке.

Напомним, что контракт аргентинца с ПСЖ истекает летом текущего года. Сам Лео Месси не высказывался по поводу своего будущего.

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