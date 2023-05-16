В сезоне 2023/24 состав ПСЖ будет кардинально отличаться от нынешней кампании. Клуб планирует если не революцию, то, как минимум, существенную перестройку.

Лето в Париже обычно жаркое и не слишком комфортное – а особенно, когда речь касается футбола и ПСЖ. Столичный гранд уже в ближайшие выходные может оформить свое 11-е чемпионство Лиги 1, став самой успешной командой в истории Франции. Впрочем, это немного не то, чего ожидали болельщики и, прежде всего, амбициозное руководство клуба.

ПСЖ понес рекордный ущерб – исторические цифры для французского футбола

Начиная с 2012 года, Катар потратил на трансферы почти полтора миллиарда евро, а баланс купли/продажи составляет практически миллиард не в пользу клуба. Несмотря на это, напротив графы "победы в Лиге чемпионов" по-прежнему красуется позорный для обладателей Парижа "ноль". Сотни миллионов евро ушли в никуда.

Давно прошли те времена, когда в столице Франции были довольны победой в чемпионате. Катар одержим триумфом в Лиге чемпионов, который не смогла обеспечить целая плеяда звезд на Парк де Пренс. Даже Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе и Серхио Рамос не смогли воплотить мечту в жизнь. Лоран Блан, Унаи Эмери, Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Кристоф Гальтье – кто бы ни был на тренерской скамье ПСЖ, все еврокубковые кампании завершались очередным разочарованием.

Летом Нассера Аль-Хелаифи и Луиша Кампуша ожидает насыщенная работа на трансферном рынке, и не только. Принять непростые решения о прощании со звездами, не оправдавшими ожиданий. Решить вопрос с новыми контрактами футболистов, а также новым (или все же нет?) главным тренером – лето 2023-го в Париже будет напряженным. Какие же вопросы, прежде всего, нужно закрыть в офисах ПСЖ?

Килиан Мбаппе. Чемпион мира-2018, безусловно, остается центральной фигурой проекта, несмотря на регулярные слухи о возможном переходе в мадридский Реал. Это единственный игрок в команде, трансфер которого не рассматривают ни в коем случае. Более того, руководство будет пытаться уговорить форварда продлить контракт, который истекает уже через год – летом 2024-го. В Париже не хотят повторения прошлогодней ситуации, когда Мбаппе едва не стал свободным агентом, объявив о подписании нового соглашения буквально за несколько недель до его завершения. Тогда даже президент Франции вмешался в переговоры, чтобы сохранить французскую приму в столице.

Вокруг Килиана планируют строить новую команду – эра "парижских галактикос", очевидно, потерпела крах. Менеджмент парижан хочет оцепить Мбаппе молодыми конкурентоспособными игроками. Замысел руководства – поднять авторитет француза в раздевалке, которая сейчас страдает от "битвы эго". Впрочем, убедить Мбаппе будет сложно, ведь недавно форвард намекнул на разочарование политикой клуба. Заставить звезду забыть обиды можно комплексным путём. Качественное усиление состава – раз. Ну и, конечно, деньги. Много денег. Куда теперь без этого.

Лионель Месси. Здесь все по-другому. Летом 2021-го аргентинец стал "изюминкой" трансферной кампании ПСЖ, перейдя из Барселоны на правах свободного агента. Еще несколько месяцев назад новый контракт Лео казался решенным делом, однако ситуация в корне изменилась. Провалы в Лиге чемпионов и самовольная поездка игрока в Саудовскую Аравию практически наверняка положили конец истории отношений Месси с парижским клубом. Все говорит о том, что Лео проводит последний месяц на Парк де Пренс. Большая мечта о ЛЧ завершилась большим пшиком. Впереди у чемпиона мира выбор – возвращение в Барселону, или футбольная пенсия и невероятные заработки в Саудовской Аравии или МЛС.

Неймар. Через 6 лет после рекордного трансфера на 222 миллиона евро эпоха бразильца в Париже, похоже, подходит к концу. Боссы ПСЖ приняли сложное решение о прощании с нападающим, который так и не оправдал ожиданий. Ранее Ней отказывался уходить из клуба, продлив соглашение до 2027 года в одностороннем порядке (да, "гениальный" менеджмент предоставил ему такое право), но сейчас начал рассматривать варианты.

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Бразилец смотрит в сторону АПЛ, а ПСЖ активно содействует трансферу, чтобы ежегодно экономить 40 миллионов евро на зарплате. Не исключено, что самого дорогого футболиста мира даже отдадут в аренду, при этом парижане еще и будут платить ему половину зарплаты. Все, лишь бы избавиться от своенравного нападающего и связанной с ним регулярной головной боли. Поскольку сейчас Ней травмирован, то не исключено, что больше в футболке ПСЖ он не сыграет.

К слову, в Париже уже нашли топовое усиление атаки на случай ухода Месси и Неймара. Le Parisien утверждает об активном интересе ПСЖ к Бернарду Силве, который летом может покинуть Манчестер Сити. Атакующего хавбека сборной Португалии считают идеальным кандидатом для французского гранда. Бернарду хочет и Барселона, но каталонцы не могут себе позволить звезду Ман Сити, оцениваемую в несколько десятков миллионов евро.

Серхио Рамос. Пример, когда игрок сумел решить все проблемы. Испанец очень тяжело начинал во Франции – дебют лишь спустя несколько месяцев после перехода, травмы и регулярные ошибки на ровном месте. Казалось, подписание 4-кратного победителя ЛЧ стало провалом, однако 37-летний защитник поменял впечатление о себе. Рамос постепенно стал лидером в раздевалке и на поле, а после нескольких месяцев размышлений менеджмент решил продлить с ним контракт. Правда, пока на словах, поэтому не следует говорить о сохранении Серхио как свершившимся факте. В Париже все очень быстро меняется – ситуация с Месси является ярким примером. По крайней мере, в настоящее время "капитан без повязки" близок к новому соглашению на 1 год.

Марко Верратти. Довольно неожиданно команда рискует потерять многолетнего основного центрхава. После 11-ти сезонов в Париже Верратти может сменить обстановку. Клуб тоже размышляет о продаже 30-летнего итальянца, который в последнее время снизил требования к себе и уже не демонстрирует прежнего уровня игры. Соглашение Марко рассчитано еще на 3 года, к полузащитнику есть интерес из Саудовской Аравии и МЛС – парижанам и футболисту есть над чем задуматься. Итальянцам не привыкать ехать на заработки в возрасте, далеком от пенсионного. Доказано другими чемпионами Европы – Инсинье и Бернардески.

Главный тренер. Едва ли не самая большая головная боль ПСЖ. Соглашение 56-летнего Кристофа Гальтье рассчитано до лета 2024-го, однако есть большие сомнения, что наставник останется. Очередное фиаско в Кубке Франции, безапелляционный вылет от Баварии в ЛЧ, скандалы внутри команды – все это, очевидно, не способствует продолжению его работы в команде. Отсутствие авторитета тренера в раздевалке лишь подчеркивает проблему. Очевидно, что Гальтье ожиданий не оправдал.

Но кто его сменит? Есть слухи об интересе к Жозе Моуринью, который сейчас готовит Рому к полуфиналу Лиги Европы и уже успел опровергнуть слухи о контактах с парижанами. Португалец является приоритетом Луиша Кампуша, который имеет отличные отношения с Жорже Мендешем – агентом Моуринью.

Однако не все так просто. Ключевой вопрос состоит в том, кому будет принадлежать решающее слово при выборе нового наставника. Аль-Хелаифи несколько разочарован работой Кампуша, потому не исключено, что финальное решение примет сам президент. СМИ утверждают, что Аль-Хелаифи предпочитает других претендентов – в частности, называют Юлиана Нагельсманна, который пока не смог договориться с представителями АПЛ.

Проект ПСЖ показал, что далеко не всегда большие затраты и громкие имена дают ожидаемый результат. В последние годы в Париже накопилось слишком много разочарований – лето в столице Франции обещает быть аномально жарким.

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