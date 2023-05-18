Сауди роблять все, щоб залучити нападника Лео Мессі до своєї країни.

Барселона хоче повернути аргентинця цього літа, але вони не зможуть покладатися на гроші, щоб переконати його. Однак у "блаугранас" є конкурент, який може дозволити собі витратити будь-яку суму, щоб залучити Месси.

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За словами Хауме Руреса, який очолює Mediapro і володіє правами на трансляцію Ла Ліги, Барселона робить все, щоб повернути Мессі, але конкурувати з Саудівською Аравією просто не має фінансової змоги. Бізнесмен стверджує, що сауди запропонували Лео 500 мільйонів євро за один сезон. Це неймовірна сума, яку досі не платили жодному гравцю.

Для контексту, вважається, що Барселона пропонує десь близько 14 мільйонів євро на рік, що в 35 разів менше, ніж Мессі заробляв би на Близькому Сході.

Нагадаємо, що контракт аргентинця з ПСЖ закінчується влітку поточного року. Сам Лео Мессі не висловлювався щодо свого майбутнього.

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