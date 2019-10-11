Возвращение к классике, немного гламура и сигнал в вечность: эксклюзивные фото новой формы Барселоны на сезон 2020/21

В сети появились комплекты формы испанской Барселоны на следующий сезон. Болельщики "блаугранас" могут начинать готовить свои кошельки.

Фото всех трех комплектов появились на профильном сайте Footy Headlines.

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Главная особенность основной формы на сезон 2020/21 – отказ от "шахматной" комбинации нынешней кампании. Синяя и гранатовая краски снова станут полосами. Правда, к ним добавится еще одна – узкая желтого цвета. Это отсылка к эпохе 20-х годов, когда Барса завоевала первый чемпионский титул, а ее цвета защищали легендарные Рикардо Самора и Паулино Алькантара.

Второй комплект будет значительно более строгим – черным. В подобной форме Барселона выступает нечасто. В частности, в последний раз подобный вариант экипировки был в сезоне 2013/14. Тогда за "блаугранас" еще выступал скандальный бразилец Неймар, поэтому возвращение форварда следующим летом на Камп Ноу станет невероятно символическим.

Наконец третья форма – дань современным трендам. Она будет розовой с черными элементами на рукавах и воротничке. К слову, вырез для шеи во всех трех вариантах экипировки будет олдскульным. Треугольник в стиле 90-х ныне стал основной частью футболок ведущих клубов Европы.

Отметим, что техническим спонсором Барселоны является американская компания Nike. Официальная презентация новых игровых комплектов "блаугранас" запланирована на лето 2020 года.

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