Скандальный экс-нападающий Ливерпуля и сборной Англии Даниэль Старридж, который до сих пор находится в статусе свободного агента, заинтриговал своих фанатов неожиданным видео.

"Все еще активный и сфокусирован на цели. Возвращение близко", – написал Старридж на своей странице в социальной сети Instagram под видео с тренировкой.

Старридж отстранен от футбола из-за ставок

Напомним, в начале карьеры Старридж выступал за Манчестер Сити, Челси и Болтон. В 2013 году он присоединился к Ливерпулю, цвета которого защищал на протяжении шести лет. Вторую половину сезона-2017/18 провел в аренде в Вест Бромвиче. После завершения контракта с мерсисайдцами на правах свободного агента перебрался в Трабзонспор, который покинул через полгода – форварда отстранили от футбола до июня 2020 года за нарушение правил о ставках.

К слову, летом в услугах Старриджа было заинтересовано несколько команд. В частности, футболиста хотел видеть в своих рядах итальянский Беневенто и американские ДС Юнайтед и Интер Майами.

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