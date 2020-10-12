Скандальний екс-нападник Ліверпуля і збірної Англії Даніель Старрідж, який і досі перебуває у статусі вільного агента, заінтригував своїх фанатів несподіваним відео.

"Все ще активний і сфокусований на цілі. Повернення близько", – написав Старрідж на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram під відео з тренуванням.

Старрідж відсторонений від футболу через ставки

Нагадаємо, на початку кар'єри Старрідж виступав за Манчестер Сіті, Челсі та Болтон. У 2013 році він приєднався до Ліверпуля, кольори якого захищав протягом шести років. Другу половину сезону-2017/18 провів в оренді в Вест Бромвічі. Після завершення контракту з мерсисайдцями на правах вільного агента перебрався в Трабзонспор, який покинув через півроку – форварда відсторонили від футболу до червня 2020 року за порушення правил про ставки.

До слова, влітку у послугах Старріджа було зацікавлено кілька команд. Зокрема, футболіста хотів бачити у своїх лавах італійський Беневенто та американські ДС Юнайтед та Інтер Маямі.

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