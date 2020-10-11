Англия и Бельгия перед личной встречей в Лиге наций провели товарищеские матчи резервными составами, а на Уэмбли выставили сильные составы. Правда, хозяевам в старте явно не хватало Кейна, но нашлось место Калверт-Льюину. У гостей вышли всё звезды, доступные в заявке.

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"Три льва" начали довольно активно, в первые 5-7 минут владея мячом и организовав несколько подач без замыкания. Впрочем, "красные дьяволы" быстро перехватили инициативу, найдя ослабленные зоны на флангах. Уже на 10-й минуте Лукаку замыкал подачу слева ударом головой мимо дальней девятки, а на 11-й бельгийцы забили гол – это Карраско расстрелял ворота из центра штрафной после прострела Менье и обыгрыша Дайера. Хозяев спас офсайд, но они намёков не поняли, за что были наказаны на 15-й минуте: Лукаку ворвался на правый край штрафной, Дайер сбил его в подкате, а рефери Тобиас Штилер назначил пенальти – сам же Лукаку его и реализовал. 0:1!

В середине первого тайма игровое преимущество гостей стало тотальным. Англия производила впечатление молодёжной сборной, а Бельгия демонстрировала топ-класс на каждом участке поля и в каждой передаче. Впрочем, большого количества моментов не возникало: на 19-й де Брюйне сильно стрелял в правый угол метров с 22-х (Пикфорд поймал мяч), а на 20-й Менье пробивал с лёту с линии штрафной (мимо левого угла) – вот и всё. Подопечные Роберто Мартинеса особо не давили на соперника, а команда Гарета Саутгета до 30-х минут сумела выровнять ход встречи.

В последние 15 минут перед перерывом англичане стали более активно идти вперёд. Ряд контратак хозяевам ничего не принёс, но настойчивость "Трёх львов" чувствовалась. На 38-й минуте она принесла успех: Рашфорд дважды не смог переиграть Алдервейрельда в штрафной, но заработал угловой – при подаче с него у ворот упал Хендерсон, которого держал за футболку Менье. Тобиас Штилер без колебаний указал на "точку", а Рашфорд уверенно реализовал 11-метровый – 1:1!

Впрочем, уже на 43-й минуте Бельгия могла восстановить своё преимущество в результате паса Лукаку пяткой на правый фланг штрафной – к счастью для Англии, Карраско оттуда пробил очень неточно. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте на табло.

Второй тайм команды начали без кадровых перестановок, но при подавляющем преимуществе хозяев в активности. Особуй остроты у ворот Миньоле при этом не возникало – за первые 20 минут можно вспомнить разве что два выстрела Калверта-Льюина со средней дистанции (слабый и очень высокий), его же замыкание углового (неточное) и удар Хендерсона с правого края штрафной с рикошетом (во внешнюю сторону сетки). xG таких попыток был мизерным, но бельгийцы вообще ничего не создавали в ответ. Гости поплатились за пассивность на 64-й минуте: Маунт получил передачу на левый край штрафной, сместился к линии и пробил с рикошетом от Алдервейрельда – мяч по высокой дуге влетел точно в дальний угол! 2:1.

Гарет Саутгейт сразу же бросил в бой Кейна и Филлипса, но в агрессии добавили бельгийцы. Англия вообще перестала атаковать, однако и Бельгия ничего, кроме общей активности, предложить не могла. За 15 минут после пропущенного гола подопечные Роберто Мартинеса создали всего один момент – это Карраско получил передачу на левый край штрафной и пробил мимо дальнего угла. Был также очень неточный выстрел Алдервейрельда в падении после подачи с углового и ряд заблокированных ударов Лукаку. Вообще, по лидерам "красных дьяволов" английские защитники отработали блестяще – де Брюйне сняли с игры уже на на 75-й минуте, а Лукаку не давали выполнить фирменный проброс после постановки корпуса и приёма мяча на опорную ногу.

В заключительной части встречи от Бельгии ожидался навал, но игра гостей в этот период вообще развалилась. Англия же дважды могла добить соперника: на 82-й минуте Кейн головой замыкал навес с углового ударом головой в дальний угол, а на 86-й Рашфорд мощно зарядил в правую девятку метров с 20-ти – в обоих случаях мяч прошёл мимо ворот. Даже на последних минутах "Три льва" атаковали, но забить третий гол им так и не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу хозяев.

Таким образом, Англия набрала семь очков, единолично возглавив группу А2 в Лиге наций. Бельгия, имея в активе шесть зачётных баллов, опустилась на вторую строчку.

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