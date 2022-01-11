Официальный выход из отпуска намечен на 13 января, но большинство игроков уже в Киеве и проходит традиционный медосмотр, сообщает Meta-ratings.

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По информации источника, в состав делегации Динамо, которая 17 января отправится на сборы в Испанию, войдут Денис Попов и Артем Беседин. Оба до сих пор не готовы заниматься на уровне со всеми, поэтому будут работать по индивидуальной программе.

Напомним, Беседин получил тяжелую травму колена еще в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции. Попов получил повреждение в первом официальном матче сезона в начале августа и с тех пор не покидал клубный лазарет.

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