toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ КОЛОС - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Возвращайся сильнее, мой капитан": Кадири эмоционально поддержал травмированного Сидорчука

08:55 106 Читати українською
"Возвращайся сильнее, мой капитан": Кадири эмоционально поддержал травмированного Сидорчука
Сидорчуку оказывают медицинскую помощь / Фото из открытых источников

Ужасная травма Сергея Сидорчука не оставила в стороне даже ганского легионера Динамо Мохаммеда Кадири.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

Как известно, в матче 26-го тура чемпионата Украины лидер Динамо Сергей Сидорчук получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартський полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сергей не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

Заря – Динамо: Буяльский посвятил победу травмированному капитану

Полузащитник киевлян Мохаммед Кадири в одной из соцсетей поспешил поддержать капитана команды. "Возвращайся сильнее, мой капитан", – написал ганец на своей странице в Instagram.

Заря – Динамо: Михайличенко удивляет, камбэк мечты Цыганкова, Скрипник повторяет Шахтер, а судья не виноват

blog_ava
Наполи отстоял ничью с Интером и вышел в финал Кубка Италии – трансформация Оспины из клоуна в героя
00:13
149
Теги
Заря - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
39
мин
Атлетик
14:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук