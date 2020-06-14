"Возвращайся сильнее, мой капитан": Кадири эмоционально поддержал травмированного Сидорчука

Ужасная травма Сергея Сидорчука не оставила в стороне даже ганского легионера Динамо Мохаммеда Кадири.

Как известно, в матче 26-го тура чемпионата Украины лидер Динамо Сергей Сидорчук получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартський полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сергей не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

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Полузащитник киевлян Мохаммед Кадири в одной из соцсетей поспешил поддержать капитана команды. "Возвращайся сильнее, мой капитан", – написал ганец на своей странице в Instagram.

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