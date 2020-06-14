Заря – Динамо: Буяльский посвятил победу травмированному капитану

Хавбек Динамо Виталий Буяльский высоко оценил уровень Зари после очной встречи (3:1).

"В первые 60 минут Заря играла очень компактно, у нас не было свободного пространства впереди, чтобы открыться. А если удавалось открываться, то соперники были впереди. После забитого гола Заря немного расслабилась и стала оставлять свободные зоны.

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Мой гол? Вербич отдавал пас в ногу, который я одним касанием обработал вперед, как мы делаем на тренировках, и направил мяч в дальний угол.

Сидорчук? Надеюсь, что травма не серьезная. Сергей пропускает матч Кубка Украины, надеемся, что через неделю он восстановится к следующей игре чемпионата. Можно сказать, что победу посвящаем ему", – цитирует Буяльского официальный сайт киевлян.

Динамо поднялось на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опустилась на 3-ю строчку.

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