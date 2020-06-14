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"Повертайся сильнішим, мій капітане": Кадірі емоційно підтримав травмованого Сидорчука

08:55 930 Читать на русском
"Повертайся сильнішим, мій капітане": Кадірі емоційно підтримав травмованого Сидорчука
Сидорчуку надають медичну допомогу / Фото з відкритих джерел

Жахлива травма Сергія Сидорчука не залишила осторонь навіть ганського легіонера Динамо Мохаммеда Кадірі.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

Як відомо, у матчі 26-го туру чемпіонату України лідер Динамо Сергій Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

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Півзахисник киян Мохаммед Кадірі у одній з соцмереж поспішив підтримати капітана команди. "Повертайся сильнішим, мій капітане", – написав ганець на своїй сторінці в Instagram.

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Теги
Зоря - Динамо Динамо Динамо Зоря Зоря Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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