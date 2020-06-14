"Повертайся сильнішим, мій капітане": Кадірі емоційно підтримав травмованого Сидорчука

Жахлива травма Сергія Сидорчука не залишила осторонь навіть ганського легіонера Динамо Мохаммеда Кадірі.

Як відомо, у матчі 26-го туру чемпіонату України лідер Динамо Сергій Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

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Півзахисник киян Мохаммед Кадірі у одній з соцмереж поспішив підтримати капітана команди. "Повертайся сильнішим, мій капітане", – написав ганець на своїй сторінці в Instagram.

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