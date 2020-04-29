Возобновление Бундеслиги под угрозой – в Германии снова фиксируют вспышку коронавируса

Немецкие власти не спешат разрешать проведение футбольных матчей на территории страны.

Планы Немецкого футбольного союза возобновить розыгрыш чемпионата 9 мая оказались под вопросом. Ранее в Германии смягчили карантинные мероприятия, а сейчас в стране вновь наблюдается рост количества больных. Не исключено, что власти повторно введут дополнительные ограничения. В таком случае возобновление соревнований снова придется отложить, сообщает Daily Mail.

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В Германии диагностировано почти 160 тысяч случаев COVID-19, но смертность составляет лишь 6 тысяч – это намного меньше, чем в Италии и Испании.

Напомним, до финиша элитного дивизиона чемпионата Германии осталось 9 туров. Бавария возглавляет турнирную таблицу, опережая Боруссию Д на 4 очка.

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