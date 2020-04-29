toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Возобновление Бундеслиги под угрозой – в Германии снова фиксируют вспышку коронавируса

11:18 39 Читати українською
Возобновление Бундеслиги под угрозой – в Германии снова фиксируют вспышку коронавируса
Германия может отложить возобновление сезона / ФК Бавария

Немецкие власти не спешат разрешать проведение футбольных матчей на территории страны.

Планы Немецкого футбольного союза возобновить розыгрыш чемпионата 9 мая оказались под вопросом. Ранее в Германии смягчили карантинные мероприятия, а сейчас в стране вновь наблюдается рост количества больных. Не исключено, что власти повторно введут дополнительные ограничения. В таком случае возобновление соревнований снова придется отложить, сообщает Daily Mail.

Бундеслига сделала предпоследний шаг к возобновлению сезона – финальное слово за Меркель

В Германии диагностировано почти 160 тысяч случаев COVID-19, но смертность составляет лишь 6 тысяч – это намного меньше, чем в Италии и Испании.

Напомним, до финиша элитного дивизиона чемпионата Германии осталось 9 туров. Бавария возглавляет турнирную таблицу, опережая Боруссию Д на 4 очка.

"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткою

blog_ava
Главные новости 28 апреля: Франция завершила сезон, Коноплянка разорвал за Украину, жесткие наказания за "договорняки"
07:00
203
Теги
коронавирус Бундеслига Німецький футбольний союз (DFB) Германия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
3
час
:
38
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук