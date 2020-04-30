Гусев выделил четверку лучших легионеров Динамо

Легендарный полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Олег Гусев назвал сильнейших иностранцев в составе Динамо среди тех, с кем ему приходилось играть.

"Валентин Белькевич, Александр Хацкевич, Максим Шацких и Диого Ринкон. Я с ними играл, это мои хорошие друзья и хорошие футболисты.

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Кто пятый? Это должен быть какой неповторимый игрок. Пусть будет четыре", – рассказал Гусев в программе Вацко Live.

Напомним, Гусев – воспитанник сумского футбола. Дебютировал во взрослом футболе 27 июля 2002 года против Ворсклы в составе киевского Арсенала. За Динамо выступал с 2003 по 2018 годы. Пять раз завоевывал с "бело-синими" золото чемпионата, выиграл 5 Кубков Украины и 3 Суперкубка страны.

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