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"Возьму ручку и подпишу уже завтра": Виллиан готов остаться в Челси при одном условии

19 июля 16:53 - Читати українською
"Возьму ручку и подпишу уже завтра": Виллиан готов остаться в Челси при одном условии
Виллиан / Getty images

Бразильский вингер Виллиан пообещал, что подпишет новый контракт с Челси, если клуб выполнит его требования.

"Ходят слухи о нескольких командах, которые могут быть заинтересованы. Пока я не получал конкретных предложений, но слухи есть всегда. Я в ожидании. Мой агент мне ничего не сообщал. Я жду его звонка.

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Я уже разговаривал с клубом несколько месяцев назад, до остановки сезона. Челси предложил мне только два года, а я попросил о трех. Моя цель – подписать следующий контракт сроком на три года. Поэтому пока у меня нет договоренности с Челси.

Три года по контракту – это то, что я попросил у клуба. Если вы дадите их мне, я возьму ручку и уже завтра подпишу контракт", – цитирует Виллиана Goal.

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Теги
Англия Челси Челси Виллиан
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