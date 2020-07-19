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"Візьму ручку і підпишу вже завтра": Вілліан готовий залишитися в Челсі за однієї умови

16:51 - Читать на русском
"Візьму ручку і підпишу вже завтра": Вілліан готовий залишитися в Челсі за однієї умови
Вілліан / Getty images

Бразильський вінгер Вілліан пообіцяв, що підпише новий контракт з Челсі, якщо клуб виконає його вимоги.

"Ходять чутки про декілька команд, які можуть бути зацікавлені. Поки що я не отримував конкретних пропозицій, але чутки є завжди. Я в очікуванні. Мій агент мені нічого не повідомляв. Я чекаю його дзвінка.

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Я вже мав розмову з клубом кілька місяців тому, до зупинки сезону. Челсі запропонував мені тільки два роки, а я попросив про три. Моя мета – підписати наступний контракт терміном на три роки. Тому поки у мене немає домовленості з Челсі.

Три роки за контрактом – це те, що я попросив у клубу. Якщо ви дасте їх мені, я візьму ручку і вже завтра підпишу контракт", – цитує Вілліана Goal.

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Теги
Англія Вілліан Челсі Челсі
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