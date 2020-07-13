Виллиан не захотел переходить в клуб Бекхэма – экс-лидер Шахтера отказался от кругленькой суммы

Вингер лондонского Виллиан продолжает искать варианты продолжения своей карьеры. Бразилец не захотел переезжать в США.

Действующий контракт Виллиана с Челси завершается в конце нынешнего сезона, поэтому желающих подписать бразильца на правах свободного агента немало.

Челси возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте

По информации The Telegraph, пригласить 31-летнего исполнителя хотел Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Однако сам Виллиан не захотел перебираться в МЛС, предпочитая остаться в Европе.

Сообщается, что клуб из Майами заманивал бразильца лакомым контрактом – трехлетнее соглашение с зарплатой в 100 000 фунтов в неделю (около 6 млн евро в год). Интер планировал сделать бразильца лицом франшизы и использовать для него один из трех слотов для игроков, на кого не распространяется "потолок зарплат".

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