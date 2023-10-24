Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски выступали вместе за две разных команды, но всё равно плохо знают биографию друг друга.

Гюндоган и Левандовски снова делят одну раздевалку. Ранее они защищали цвета дортмундской Боруссии, сейчас – Барселоны. Из-за долгой дружбы оба игрока стали участниками викторины каталонского клуба на предмет взаимного знания друг друга.

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Левандовски задал Илкаю вопрос о клубе, в который он изначально должен был перейти в 2010 году. Тогда трансфер Роберта в Блэкберн сорвался из-за исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Гюндоган не смог ответить на этот вопрос, предположив, что Роберт должен был перейти из Леха в один из итальянских клубов.

Когда же форвард сказал Илкаю о Блэкберне, полузащитник пошутил: "Возможно, если бы ты перешел в Блэкберн, то выиграл бы "Золотой мяч".

Так Гюндоган сослался на ситуацию 2020 года, когда Левандовски был явным фаворитом на главный индивидуальный приз, но France Football отменил церемонию вручения "Золотого мяча" из-за пандемии.

Напомним, что из Леха Левандовски перешел в дортмундскую Боруссию, в составе которой выигрывал Бундеслигу и доходил до финала Лиги чемпионов.