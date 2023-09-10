Три суперзвезды не согласились переехать на Ближний Восток, чтобы подзаработать рядом с Роналду и Неймаром.

Саудовская Аравия приглашала Кевина де Брюйне еще в начале лета сразу после финала Лиги чемпионов. Бельгиец отклонил предложение и объяснил, что хочет продолжать сражаться за главные награды в Европе.

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Роберт Левандовски категорически отказал на многочисленные запросы с Ближнего Востока, а Барселона даже не хотела вступать в переговоры по поляку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ближе всех к трансферу в Саудовскую Аравию был Илкай Гюндоган. Немец рассматривал предложения контракта с Манчестер Сити, Барселоной и от шейхов. В конце концов, хавбек решил реализовать свою мечту и уехать в Барсу.

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