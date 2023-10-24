Ілкай Гюндоган та Роберт Лєвандовскі виступали разом за дві різні команди, але однаково погано знають біографію один одного.

Гюндоган і Лєвандовскі знову ділять одну роздягальню. Раніше вони захищали кольори дортмундської Борусії, зараз – Барселони. Через довгу дружбу обидва гравці стали учасниками вікторини каталонського клубу на предмет взаємного знання один одного.

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Лєвандовскі поставив Ілкаю питання про клуб, до якого він спочатку мав перейти у 2010 році. Тоді трансфер Роберта в Блекберн зірвався через ісландський вулкан Ейяфьядлайокюдль. Гюндоган не зміг відповісти на це запитання, припустивши, що Роберт мав перейти з Леха в один з італійських клубів.

Коли ж форвард сказав Ілкаю про Блекберн, півзахисник пожартував: "Можливо, якби ти перейшов у Блекберн, то виграв би "Золотий м'яч".

Так Гюндоган послався на ситуацію 2020 року, коли Лєвандовскі був явним фаворитом на головний індивідуальний приз, але France Football скасував церемонію вручення "Золотого м'яча" через пандемію.

Нагадаємо, що з Леха Лєвандовскі перейшов у дортмундську Борусію, у складі якої вигравав Бундеслігу й доходив до фіналу Ліги чемпіонів.