"Невероятно. Ему всего 22 года, и осталось еще 5 матчей. Я в стольких играх менял его на 60-й минуте после хет-триков, что, возможно, он забил бы больше.

Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ

Но, возможно, и получил бы травму. Эрлинг особенный, поздравляю его. Мы ожидали, что он будет забивать, но побить рекорд Коула и Ширера... Я почти уверен, что он хочет выиграть АПЛ. У нас матч в запасе, но только одно очко преимущества. Нужно двигаться дальше", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, в перенесенном матче 28-го тура АПЛ Холанд установил абсолютный рекорд по количеству голов в одном сезоне, записав в свой актив уже 35-ый мяч. Предыдущие достижения принадлежали Энди Коулу (34 гола в сезоне 1993/94) и Алану Ширеру (34 гола в сезоне 1994/95).

Мудрик повторил судьбу Роналду – украинец приятно удивил в царстве мрака, а у топового Зинченка серьезная проблема