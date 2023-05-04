"Неймовірно. Йому лише 22 роки, і залишилося ще 5 матчів. Я у стількох іграх змінював його на 60-й хвилині після хет-триків, що, можливо, він забив би більше.

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Але, можливо, й отримав би травму. Ерлінг особливий, вітаю його. Ми очікували, що він забиватиме, але побити рекорд Коула та Ширера... Я майже впевнений, що він хоче виграти АПЛ. У нас матч у запасі, але тільки одне очко переваги. Потрібно рухатись далі", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 28-го туру АПЛ Холанд встановив абсолютний рекорд за кількістю голів в одному сезоні, записавши до свого доробку вже 35-ий м'яч. Попередні досягнення належали Енді Коулу (34 голи в сезоні 1993/94) та Алану Ширеру (34 голи в сезоні 1994/95).

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