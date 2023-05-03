В среду состоялись два перенесенных матча 28-го тура АПЛ. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

АПЛ, 28-й тур

Ливерпуль – Фулхэм – 1:0

Гол: Салах, 39 (п.)

Манчестер Сити– Вест Хэм – 3:0

Голы: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85

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Ливерпуль в борьбе за Лигу чемпионов принимал Фулхэм. Александр-Арнольд мог открывать счет уже в начале матча, но пробил мимо левой стойки. Винисиус попытался ответить ударом низом, однако Алиссон разгадал замысел бразильца. В середине тайма Салах мощно пробивал с разворота – чуть выше. На 38-й минуте хозяева заработали право на пенальти за фол Диопа – Мохамед ударом по центру не оставил шансов Лено.

После перерыва египтянин мог удваивать, но с выгодной позиции стрельнул по воробьям. Винисиус также имел супершанс – вездесущий Алиссон потянул из левого угла. Победа позволила Ливерпулю набрать 59 очков (5-я строчка), Фулхэм остался десятым (45 пунктов).

Манчестер Сити на своем поле разбил Вест Хэм. Первый тайм прошел при вопиющем преимуществе "горожан". На 10-й минуте Фабианси среагировал на удар Мареза. Грилиш целил в левый угол – снова польский кипер "молотков" на высоте. Родри упустил 100%-ный момент, когда после паса Холанда закручивал в дальний угол, но попал в штангу. Гости практически не пересекали центр поля, постоянно отбиваясь и смогли дотянуть до перерыва.

Сразу после отдыха хозяева забили: Марез подал со штрафного, Аке головой замкнул. Затем Холанд упал в штрафной лондонцев, но арбитр проигнорировал эпизод.

Ближе к середине второй сорокапятиминутки гости оправились и даже смогли подать три опасных угловых подряд. На 70-й минуте Грилиш вывел Холанда на голкипера и норвежец эффектно перебросил сферу через Морено – 2:0. Эрлинг забил свой 35 мяч, побив рекорд АПЛ по количеству голов в сезоне. В конце матча отличился и Фоден: после навеса с углового мяч отлетел к Филу и тот ударом с линии штрафной с рикошетом от защитника сделал счет 3:0.

Победа принесла Ман Сити 79 очков и подняла на первую строчку турнирной таблицы АПЛ, Вест Хэм с 34-мя пунктами пятнадцатый.

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