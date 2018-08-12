"Возможно, когда-то он перейдет в команду, которая будет бороться за трофеи", – Степаненко о трансфере Бернарда

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко после матча с Ворсклой прокомментировал переход бывшего игрока "горняков" Бернарда в Эвертон.

"Бернард – очень хороший футболист. Сначала у него не все складывалось в Шахтере, но в нужный момент он вышел на хороший уровень.

Шахтер – Ворскла – 4:1 – видео голов и обзор матча

Поэтому я и вся команда желаем ему только успеха, чтобы он быстрее адаптировался в таком тяжелом чемпионате, проявил себя и помог Эвертону достичь хороших результатов. Возможно, в будущем он перейдет еще в какую-то команду, которая будет бороться за титулы", – цитирует Степаненко terrikon.com

Напомним, с 2013 года Бернард защищал цвета Шахтера, однако этим летом покинул донецкий клуб на правах свободного агента и подписал с Эвертоном 4-летний контракт.