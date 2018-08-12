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"Возможно, когда-то он перейдет в команду, которая будет бороться за трофеи", – Степаненко о трансфере Бернарда

12:23 16 Читати українською
"Возможно, когда-то он перейдет в команду, которая будет бороться за трофеи", – Степаненко о трансфере Бернарда
Тарас Степаненко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко после матча с Ворсклой прокомментировал переход бывшего игрока "горняков" Бернарда в Эвертон.

"Бернард – очень хороший футболист. Сначала у него не все складывалось в Шахтере, но в нужный момент он вышел на хороший уровень.

Шахтер – Ворскла – 4:1 – видео голов и обзор матча

Поэтому я и вся команда желаем ему только успеха, чтобы он быстрее адаптировался в таком тяжелом чемпионате, проявил себя и помог Эвертону достичь хороших результатов. Возможно, в будущем он перейдет еще в какую-то команду, которая будет бороться за титулы", – цитирует Степаненко terrikon.com

Напомним, с 2013 года Бернард защищал цвета Шахтера, однако этим летом покинул донецкий клуб на правах свободного агента и подписал с Эвертоном 4-летний контракт.

Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Ворскла
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Теги
Англия Бернард Бернард Шахтер Шахтер Эвертон Эвертон Шахтер - Ворскла Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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