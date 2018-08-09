Бернард стал игроком Эвертона

Лига Европы — 20:32 48
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Мариуполь – Бордо: Мишнев забил красивый гол ударом в падении
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Заря – Брага: составы на матч квалификации Лиги ЕвропыЛига Европы — 20:32 33
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Мариуполь – Бордо: украинцы быстро открыли счетЛига Европы — 20:18 100
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Можаровский не получил назначение на матч 4 тура УПЛ: СМИ подозревают отстранение арбитра после матча Динамо – ШахтерУкраина — 19:45 61
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Неймар оставил Бразилию без трансляции Лиги 1 – он не собирается отрабатывать контракт с ПСЖФранция — 18:37 402
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