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"Можливо, колись він перейде в команду, яка буде боротись за трофеї", – Степаненко побажав Бернарду успіху в Евертоні

12:23 138 Читать на русском
"Можливо, колись він перейде в команду, яка буде боротись за трофеї", – Степаненко побажав Бернарду успіху в Евертоні
Тарас Степаненко / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко після матчу з Ворсклою прокоментував перехід колишнього гравця "гірників" Бернарда в Евертон.

"Бернард – дуже хороший футболіст. Спочатку у нього не все складалося в Шахтарі, але в потрібний момент він вийшов на хороший рівень.

Шахтар – Ворскла – 4:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Тому я і вся команда бажаємо йому тільки успіху, щоб він швидше адаптувався в такому важкому чемпіонаті, проявив себе і допоміг Евертону досягти хороших результатів. Можливо, в майбутньому він перейде ще в якусь команду, яка буде боротися за титули", – цитує Степаненка terrikon.com

Нагадаємо, з 2013 року Бернард захищав кольори Шахтаря, проте цього літа покинув донецький клуб на правах вільного агента та підписав з Евертоном 4-річний контракт.

Україна4 тур

Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

Шахтар
Матч завершено
4 : 1
Ворскла
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Теги
Англія Бернард Бернард Шахтар Шахтар Евертон Евертон Шахтар - Ворскла Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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