"Надеемся, что Горбунов еще сыграет в этом чемпионате. В матче с Металлургом он получил микронадрыв приводящей связки. Ожидаем, что врачи быстро поставят его на ноги, но кадровой проблемы у нас нет.

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Все равноценные футболисты, у нас есть 20 игроков плюс молодежь очень хорошая, поэтому мы не видим каких-то проблем в этом плане.

Карпаты могут подписать Руслана Степанюка и Сергея Чоботенко? Нет, это все только слухи. Относительно Василия Кравца... Это опять же из той же серии – слухи. Сегодня можно говорить только о тех футболистах, которые есть в команде. Мы сыграли только первый круг чемпионата, зачем сейчас говорить, кто должен был быть, кто должен прийти в Карпаты? Есть те футболисты, которые сейчас в команде, и мы смогли их взять.

О будущем пока не хочу ничего говорить. В будущем, возможно, к нам и Месси приедет", – улыбаясь, сказал Тлумак в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, после 4-х туров Карпаты в Чемпионской группе турнирной таблицы Первой лиги с 16-ю очками идут третьими. От лидера – Полесья – их отделяет 6 пунктов.

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