"У меня такое впечатление, что в украинском футболе есть две команды, у которых нет бюджета. Деньги есть, бюджета нет. Это Полесье и Карпаты.

"Карпаты приехали со своими судьями": президент Оболони разнес арбитраж матча после гола на 90+11

Владелец львовского клуба Владимир Маткивский очень заточен на результат, а для президента житомирян Геннадия Буткевича Полесье – это сейчас главный проект его жизни.

Карпаты и Полесье – это классический пример олигархического футбола, где все зависит от одного человека, но есть разные примеры. Например, Металлист – нет желания, нет денег. Есть Заря, где нет большого желания тратить деньги. А здесь есть желание, и есть возможности, это реальное усиление УПЛ", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после 4-х туров Карпаты в турнирной таблице Чемпионской группы идут третьими с 16-ю очками. Полесье с 19-ю пунктами второе (свой поединок они проведут в понедельник, 1 мая). Лидирует Оболонь с 21-м баллом.

Карпаты в большинстве победили Оболонь в битве за лидерство в Первой лиге – победу принес гол со штрафного на 90+10