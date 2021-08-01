"Конечно, лично меня это нервирует. Это их мнение, вопросов нет. Мы должны своей игрой доказать, что способны, что будем с честью защищать Черноморец.

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Мы не пришли "отбывать" время, но сегодня есть условия, из них пытаемся выжать максимум. У болельщиков есть мнение, нам нужно к нему прислушаться. Нам терпения, им терпения. Возможно, это и хорошо, что им не безразлично, они хотят как можно лучше", – заявил Мороз в эфире Футбол 2.

Специалист ранее работал наставником Динамо U-21, а в это межсезонье в Черноморец на правах аренды присоединились аж 14 игроков, которые принадлежат киевлянам. Такое обилие динамовцев спровоцировало угрозы ультрас: если тренеры и игроки не уйдут, то они будут срывать домашние матчи "моряков".

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