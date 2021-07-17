Похоже, у еще одного клуба назревают серьезные проблемы со своими болельщиками.

Ультрас Черноморца в субботу, 17 июля, посетили тренировочную базу "моряков", чтобы провести встречу с руководством и игроками одесского клуба, сообщает Telegram-канал "Troublemakers & Ultras Action".

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Недовольство фанатов вызвала персона главного тренера, который ранее работал с Динамо U-21. Главное требование болельщиков – тренеры и игроки, имеющие отношение к киевскому клубу, должны покинуть команду до начала чемпионата. В противном случае ультрас оставляют за собой право срывать домашние матчи Черноморца в Одессе. Фанаты, однако, не против, если "моряки" будут принимать соперников за пределами Южной Пальмиры.

Напомним, Юрий Мороз возглавил Черноморец 26 июня. В его тренерский штаб вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые работали с наставником в молодежных командах "бело-синих". Ранее СМИ заявляли, что одесский клуб может превратиться в фарм-клуб Динамо – к Черноморцу уже присоединились ряд молодых игроков киевлян.

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