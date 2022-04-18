"Относительно Назарины – официального вызова еще не было. Ждем письма от УАФ. Возможно, что из Зари вызовут не только Егора, но и еще кого-то. Как только придет приглашение, сразу же дадим знать. Все наши футболисты находятся в Украине.

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Как я отношусь к тому, что Динамо не желает отпускать сборников раньше 23 мая? Не хочу об этом говорить. Пусть УАФ комментирует. Когда у меня спрашивали об отъезде Динамо и Шахтера за границу, я сразу ответил, что отношусь к этому негативно. Категорически. Тогда я все сказал правильно. Продолжаю стоять на своих словах. И многие меня поддерживают. Со стороны Динамо и Шахтера это было неправильно.

Теперь они отказываются отпускать футболистов в сборную. Это уже вообще парадокс, учитывая, что у них нет официальных игр. Если бы длился чемпионат, я не спорю, там есть регламент ФИФА и УЕФА, когда можно отпускать футболистов. Но сейчас апеллировать этой нормой бессмысленно. У руководства Динамо нужно спрашивать, что ими двигало при принятии этого решения", – сказал Оганов в комментарии FanDay.

Напомним, накануне Динамо отказалось отпускать своих игроков в сборную Украины – главный тренер киевлян Мирча Луческу уверен, что полученная в благотворительных матчах игровая практика позволит "бело-синим" лучше подготовиться к поединку плей-офф отбора с Шотландией.

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