"Щодо Назарини – офіційного виклику ще не було. Чекаємо на лист від УАФ. Можливо, що із Зорі викличуть не лише Єгора, а й ще когось. Як тільки прийде запрошення, одразу ж дамо знати. Усі наші футболісти перебувають в Україні.

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Як я ставлюсь до того, що Динамо не бажає відпускати збірників раніше 23 травня? Загалом не хочу про це говорити. Нехай УАФ коментує. Коли у мене питали про від'їзд Динамо та Шахтаря за кордон, я одразу відповів, що ставлюся до цього негативно. Категорично. Тоді я сказав усе правильно. Продовжую стояти на своїх словах. І багато хто мене підтримує. З боку Динамо та Шахтаря це було неправильно.

Тепер вони відмовляються відпускати футболістів до збірної. Це вже взагалі парадокс з огляду на те, що у них немає офіційних ігор. Якби тривав чемпіонат, я не сперечаюсь, там є регламент ФІФА та УЄФА, коли можна відпускати футболістів. Але зараз апелювати цією нормою безглуздо. У керівництва Динамо треба запитувати, що ними рухало під час ухвалення цього рішення", – сказав Оганов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, напередодні Динамо відмовилось відпускати своїх гравців у збірну України – головний тренер киян Мірча Луческу впевнений, що отримана у благодійних матчах ігрова практика дозволить "біло-синім" краще підготуватись до поєдинку плей-офф відбору з Шотландією.

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