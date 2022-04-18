В лагере "сине-желтых" отреагировали на демарш Динамо по поводу нежелания отпускать своих игроков в главную команду страны.

Руководство УАФ и тренерский штаб сборной Украины сформировали резервный список игроков клубов УПЛ, которые заменят представителей Динамо на первом этапе сбора, сообщает ТаТоТаке.

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В список избранных попали: Артем Бондаренко и Георгий Судаков (Шахтер), Андрей Тотовицкий (Колос), Егор Назарина (Заря), Александр Сваток и Егор Ярмолюк (СК Днепр-1), а также Владислав Калитвинцев (Александрия). В случае, если позиция Динамо и дальше будет оставаться неизменной, к списку могут добавиться и другие фамилии.

Напомним, накануне Динамо отказалось отпускать своих игроков в сборную Украины – главный тренер киевлян Мирча Луческу уверен, что полученная в благотворительных матчах игровая практика позволит "бело-синим" лучше подготовиться к поединку плей-офф отбора с Шотландией.

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