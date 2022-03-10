Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес выделил самый памятный момент за время своей второй каденции в лондонском клубе, которая началась в декабре 2019 года.

"Всегда ожидаю, что мои игроки выиграют. Если мы играем с Челси, Ливерпулем, Манчестер Сити, я ожидаю, что они победят. Очень расстраиваюсь, когда мы не побеждаем. Я готовлюсь к играм, бросая вызов игрокам, чтобы победить и преодолеть сопротивление.

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Какой матч выделяется? Возможно, гол Ярмоленко в ворота Челси, видимо, удержал нас в АПЛ. Однако с тех пор я смотрю выше. Мне нужно, чтобы игроки выигрывали более 20 игр за сезон", – цитирует Мойеса FootballLondon.

Отметим, что матч, о котором говорит наставник Вест Хэма, состоялся летом 2020 года. Тогда Ярмоленко вышел на поле на 78-й минуте, а на 89-й точным ударом завершил победную контратаку. В том сезоне Вест Хэм финишировал на 16-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего на 5 очков.

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