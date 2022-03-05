Мойес: Ярмоленко не будет играть с Ливерпулем – хотим дать ему все возможности помочь семье и Украине
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о состоянии Андрея Ярмоленко.
"Андрей тренируется, но не поедет с нами на матч против Ливерпуля. Не думаю, что он достаточно готов. Мы хотим дать ему все возможности сделать все, что он может для своей семьи и страны. Думаю, он просто чувствует себя немного запутанным в ситуации, которая сложилась сейчас.
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Чувствую себя беспомощным. Это касается не только меня как тренера, но и представителя своей страны. Думаю, мы все чувствуем, что ничего не можем сделать. Можем только оказать Ярмоленко полную поддержку. Постоянно спрашиваем, можем ли что-нибудь сделать.
Разговаривал с Андреем сегодня утром в течение 20 минут об этом и пытался задать несколько вопросов о происходящем. Но это действительно тяжело, потому что никто никогда раньше не был в таких обстоятельствах. Надеюсь, я никогда не окажусь в них снова.
Попадая на тренировку, Ярмоленко иногда чувствует себя получше. Мы стараемся дать ему немного отдыха, но также хотим сделать все возможное для него и его семьи", – сказал Мойес Football365.
Напомним, выездной поединок против Ливерпуля в рамках 28-го тура Вест Хэм проведет сегодня, 5 марта. Начало встречи в 19:30.
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