Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс виокремив найпам'ятніший момент за час своєї другої каденції в лондонському клубі, яка почалася в грудні 2019 року.

"Завжди очікую, що мої гравці виграють. Якщо ми граємо з Челсі, Ліверпулем, Манчестер Сіті, я очікую, що вони переможуть. Дуже засмучуюсь, коли ми не перемагаємо. Я готуюсь до ігор, кидаючи виклик гравцям, щоб перемогти та подолати опір.

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Який матч виділяється? Можливо, гол Ярмоленка у ворота Челсі, який, мабуть, втримав нас в АПЛ. Однак з того часу я дивлюсь вище. Мені потрібно, щоб гравці вигравали понад 20 ігор за сезон", – цитує Мойєса FootballLondon.

Зауважимо, матч, про який говорить наставник Вест Хема, відбувся влітку 2020 року. Тоді Ярмоленко вийшов на поле на 78-й хвилині, а на 89-й влучним ударом завершив переможну контратаку. У тому сезоні Вест Хем фінішував на 16-му місці, відірвавшись від зони вильоту лише на 5 очок.

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